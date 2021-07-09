تراند الفن: وزير الخارجية: على بعض الدول تبرير صمتها عن التعامل مع ملف سد النهضة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 صباحاً - قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه يجب على بعض الدول تبرير صمتها عن التعامل مع ملف سد النهضة، وإن مصر قد دخلت في مفاوضات سد النهضة منذ 10 سنوات، وسوف تستمر في ذلك.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن، أن وزير الري الإثيوبي لم يقدم مبررًا مقنعًا عما تفعله بلاده بخصوص أزمة سد النهضة.

وفي وقت سابق، قال شكري إن تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي في مايو الماضي عن أن بلاده تعتزم تشييد 100 سد، كأنها تمتلك حقوقًا ملكية حصرية لنهر النيل والأنهار الأخرى المشتركة مع جيرانها.

وأضاف وزير الخارجية، في مجلس الأمن الدولي، أن إثيوبيا لم تراعِ الأعراف مع بدء الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدًا أن مصر سبق وحذرت من الخطر الذي يهددها بسبب سد النهضة، وأننا نواجه تهديدًا يطال أكثر من 100 مليون مصري.

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