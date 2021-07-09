تراند الفن: مدير الموراد البشرية بعسير: خدمة المستفيدين على الوجه المطلوب أولوية (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي الشهراني مخاطباً منسوبي الوزارة بالمنطقة، حيث وجه بتقديم الخدمة اللازمة لجميع المستفيدين والمستفيدات على الوجه المطلوب.

وقال الشهراني، خلال المقطع: “خدمة المستفيدين ليست فضلاً منا، نحن هنا سواء في مكتب أو مركز تنمية، الواجب علينا وما تحتمه متطلبات الوظيفة أن نخدم المستفيد وأن نستقبله بطريقة طيبة حتى لو كانت الخدمة غير متوفرة أو متاحة، بطريقة نحتسب فيها رضى الله سبحانه وتعالى، وأن يرضى عنها أيضا ولاة الأمر”.

وأكد الشهراني وجود مؤشرات ومعايير لقياس الأداء، مشدداً على جميع الموظفين والمسؤولين أن خدمة المستفيد أولوية وأولى من أي شيء آخر، ولو حدث أن زارك مدير الفرع والمستفيد، في هذه الحالة المستفيد أولى أن تقدم له الخدمة.

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