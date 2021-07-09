شوف عروض على الجولات في جرير بالسعودية تخفيضات حتى 30% وبالتقسيط

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عمر شويل - جدة عروض جرير على الجولات المحمولة بالتقسيط، من المعتاد لدى مكتبة جرير أنها تقوم بتقديم أفضلا لعروض لكافة عملائها المقيمين في أرجاء المملكة العربية السعودية ومن أبرز العروض التي تقدمها إليكم هي عروض على الهواتف الأيفون كما أنها توفر إليكم طرق التقسيط التي يقوم الكثير من العملاء بالبحث عنها ليكون من السهل لهم شراء أفضل الهواتف، فمع كل أسبوع تقدم إليكم مكتبة جرير أفضل العروض الجذابة والمثيرة وإليكم في ذلك المقال أهم هذه العروض.

أفضل عروض الهاتف المحمول من جرير:

توفر مكتبة جرير مجموعة من العروض على الهواتف الخلوية المحمولة إليكم على كافة هواتفها وإليكم أهم هذه العروض:

هاتف أبل أيفون 12 ميني فهو بسعة 128 ميجا بايت ومن الجيل الخامس ولونه بنفسجي فقط بسعر مميز لجميع العملاء 3549 ريال سعودي. هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس بسعة 256 ميجا بايت الجيل الخامس متوفر باللون الفضي والأزرق والذهبي فقط بسعر وعرض خاص 5399 ريال سعودي. هاتف أبل أيفون 12 بسعة 128 ميجا بايت متوفر باللون البنفسجي فقط بسعر للعملاء 4049 ريال سعودي. هاتف أيفون 12 ميني سعة 64 جيجا بايت الجيل الخامس متوفر باللون الأبيض والأسود والأحمر والأزرق والأخضر فقط بسعر 2999 ريال سعودي. هاتف أيفون 12 برو سعة 512 ميجا بايت الجيل الخامس متوفر فقط باللون الذهبي والفضي والأزرق ولون جرافيتي فقط بسعر 5999 ريال سعودي هاتف آبل أيفون 12 برو ماكس سعة 128 ميجابايت الجيل الخامس متوفر باللون الأرز والذهبي والفضي فقط بسعر 4899 ريال سعودي.

طريقة شراء هاتف التقسيط من جرير: