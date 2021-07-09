تراند الفن: 16 سنة وتقيم في منطقة عشوائية.. من هي فتاة الـ “تيك توك” المقبوض عليها؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 صباحاً - ظهرت فتاة تدعى “موكا حجازي”، خلال مقاطع فيديو بصورة غير لائقة، متعدّية على الثوابت والعادات والتقاليد مما يوقعها تحت طائلة القانون بتهمة نشر الفاحشة والتحريض على الفسق والفجور، والتي تم القبض عليها بعد نشرها لمقاطع الفيديو.

فتاة التيك توك “موكا حجازي” المتهمة بارتكاب أفعال فاضحة، تسمى في الحقيقة “ نانسي. أ” الشهيرة بـ“موكا حجازي”، وتبلغ من العمر 16 عامًا، وتقيم في عزبة الهجانة بمدينة نصر بالقاهرة.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقيادة اللواء عماد عكاشة، من ضبط فتاة التيك توك “موكا حجازي” بمنطقة أكتوبر.

وكان ارتداء الفتاة ملابس فاضحة، وتعمدها فعل حركات ورقصات وإيحاءات جنسية مثيرة لإثارة الشباب، هدفه الحصول على أكبر قدر من الإعجاب والمتابعات والمشاهدات؛ ما يعود عليها بالعائد المادي والمكسب السريع.

ورحّلت الأجهزة الأمنية الفتاة المتهمة إلى جهات التحقيق رفقة 12 فيديو فاضحًا نشرتها الفتاة عبر حساباتها على “انستجرام” و”تيك توك”.

كما أقرت الفتاة خلال محضر الضبط بقيام أحد الأشخاص بمساعدتها في تصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية، إضافة إلى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانوني ضدها وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

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