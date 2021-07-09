تراند الفن: مصرع شخص والقبض على آخر في مواجهة أمنية بنجع حمادي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 صباحاً - كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة نجع حمادي من بعض الأهالى بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ شاهدوا شخصين بحوزتهما أسلحة نارية، ولدى اقتراب القوات قام الشخصان بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف.

وقد أسفر ذلك عن مصرع أحدهما وتبين أنه (دون عمل – مقيم بذات القرية )، وعثر بجواره على ( بندقية آلية ) كما أمكن ضبط الثانى وتبين أنه والد الأول (عامل – سبق اتهامه فـى 4 قضايا ” خطف، سلاح، مشاجرة ضرب “) وبحوزته (بندقية آلية).

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