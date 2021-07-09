تراند الفن: رضا عبد العال: موسيماني أقنعني والنحاس لم يفوّت للأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 صباحاً - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز، على نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد، ضمن مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بآداء الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي خلال مباراة المقاولون العرب أمس والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية:” موسيماني أدار اللقاء بشكل مميز ونجح في فرض الهيمنة على مدار شوطي المباراة، كما أجرى تبديلات رجحت كفة الأهلي خلال الشوط الثاني، مثل الدفع بصلاح محسن على حساب حسين الشحات، والدفع بوالتر بواليا لتنشيط الجانب الهجومي بعد استمرار التعادل السلبي حتى الدقيقة 78.

وأضاف:” عماد النحاس أدار المباراة وفقًا للإمكانيات المتاحة أمامه، وأرفض اتهامه بالتفويت والتهاون، فلا يوجد مدير فني سيفضل مصلحة ناد آخر عن مصلحته الشخصية.

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