تراند الفن: مصرع عنصر إجرامي والعثور على جرينوف وترسانة أسلحة بحوزته في مزرعة بالشيخ زايد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة تردد أحد العناصر الإجرامية سبق اتهامه فـى قضيتي” سرقة بالإكراه – مشاجرة “، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية ” مقاومة سلطات وسلاح وذخيرة ومخدرات”، ومحكوم عليه بالحبس 9 شهور فـى 3 قضايا – مقيم بأسيوط) على إحدى المزارع الكائنة بطريق القاهرة – الإسكندرية ) الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ_زايد.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه إدارة البحث الجنائى بالجيزة ومجموعات من قطاع الأمن المركزى ومداهمة المزرعة المشار إليها ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم وبادرته القوات بالمثل، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف.. وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى، وبتفتيش المكان عُثر على (رشاش جرينوف – 2 بندقية آلية – بندقية – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 نظارة ميدان.

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