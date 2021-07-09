تراند الفن: رامي رضوان: الفنان أحمد حاتم يتعرض إلى حادث سير

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 صباحاً - كشف الإعلامي رامي رضوان، عن تعرض الفنان أحمد حاتم إلى حادث سير.

وقال رضوان خلال برنامجه “مساء Dmc”:”الفنان أحمد حاتم كان معانا النهاردة، وللأسف الشديد عمل حادث، ونتمنى له الشفاء العاجل”.

يذكر أن الفنان أحمد حاتم قد دخل موسوعة “جينيس للأرقام القياسية”، بمشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة لسباق التتابع 100×50م، وتحطيمه وفريقه الرقم القياسي في السباق، الذي تنظمه إحدى الشركات الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة ووزارة الشباب والرياضة.

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