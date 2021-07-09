تراند الفن: رمضان صبحي ينضم لمعسكر المنتخب الأولمبي اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 صباحاً - ينضم اليوم رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز إلي المنتخب الأولمبي، تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني، استعدادًا لخوض دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

ويبدأ اليوم المنتخب الأولمبي معسكره الأخير المغلق، قبل السفر إلى طوكيو يوم 17 يوليو من أجل خوض الأولمبياد.

وينضم اليوم رمضان صبحي مع إبراهيم عادل لاعبو بيراميدز بعدما انتهت مواجهة أمس بين الفريق السماوي والإنتاج الحربي فى الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ويقع المنتخب الأولمبي فى مجموعة تضم كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتى ستنطلق يوم 22 يوليو المقبل.

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