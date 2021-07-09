فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 صباحاً - صحيفة المرصد: اعترف البرلماني السابق علاء حسانين المشهور بـ”نائب الجن والعفاريت” أمام جهات التحقيق بجنوب القاهرة لأول مرة بجرائم النهب والسرقة التي قام بها للتنقيب عن الآثار. وقال حسانين في اعترافاته وفقا لموقع أخبار اليوم إنه أوهم المتهمين معه في القضية بأن المقبرة لن تفتح إلا باستخدام الجن لمساعدته، وأضاف أنه “ليس بدجال بل أنه شيخ روحاني وساعد كثير من الناس في حل مشاكلهم”. وقال حسانين في اعترافاته إنه أوهم المتهمين معه في القضية بأن المقبرة لن تفتح إلا باستخدام الجن لمساعدته، وأضاف أنه “ليس بدجال بل أنه شيخ روحاني وساعد كثير من الناس في حل مشاكلهم”. وأنكر حسانين المضبوطات التى تم ضبطها معه قائلا إنها تماثيل خشبية، مؤكدا أن مصدر ثروته من شركة الرخام والمصنع الذي يمتلكه وليس من تجارته غير المشروعة في الآثار. من جانبها قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر تظلم علاء حسانين على قرار النيابة بالتحفظ على أمواله وأموال آخرين لاتهامه بالاشتراك في سرقة وتهريب الآثار، لجلسة 3 أغسطس المقبل.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر.. نائب “الجن والعفاريت” يدلي باعترافاته لأول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.