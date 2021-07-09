تراند الفن: إصابة 3 مُدرّسات في حادث سير بالفيوم خلال عودتهن من لجنة الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أصيبت 3 مدرسات بالفيوم، أثناء عودتهن من لجنة الثانوية العامة بقرية أبو جندير التابعة لمركز إطسا، حيث تعرّضن لإصابات متفرقة ومتنوعة بالجسم، في حادث سير، أثناء عودتهن من إعداد لجنة الثانوية العامة، استعدادًا لبدء الامتحانات في الموعد المقرر لها السبت، وتم نقلهن إلى المستشفى لعمل الإجراءات اللازمة حِيال الحادث.

وأكد مصدر بالتربية والتعليم، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، أنه أصيبت 3 مدرسات تخصص it وتكنولوجيا، خلال عودتهن من لجنة أبو جندير التابعة لمركز إطسا بالفيوم، بعد تجهيزهن وتحضيرهن اللجنة، قبل امتحانات الثانوية العامة، وأثناء عودتهن تعرّضن لحادث سير على طريق أبو جندير، وتم نقلهن إلى المستشفى، حيث تبينَ أن اثنتين منهن حالتهن حرجة، والثالثة بصحة جيدة، حيث تم نقل اثنتين إلى مستشفى مكة بالفيوم، منهن مدرسة في العمليات، والثالثة تم نقلها إلى مستشفى بالقاهرة نظرًا لحالتها الحرجة.

وكان مرفق إسعاف الفيوم، قد تلقَى إخطارًا يُفيد بإصابة 3 مدرسات في حادث سير بطريق قرية أبو جندير التابعة لمركز إطسا، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وفي سِياق ذلك، تمنى الدكتور عماد حمدي بليدي، مدير عام إدارة غرب التعليمية بالفيوم، الشفاء العاجل للمدرسات اللاتي أصيبن في حادث سير، خلال عودتهن من لجنة الثانوية العامة، حيث تبينَ إصابة كل من:”ريهام عادل، شيماء صلاح، هبة بدير”.

وتبادل المعلمون والمعلمات بالفيوم، على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عبارات الحُزن والتأثر، والدعاء لهن بالشفاء العاجل سريعًا.

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