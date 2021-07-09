تراند الفن: تفاصيل خلاف سمية الخشاب وعمر كمال بعد تعاونهما في كليب “أوعدك” (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تعاونت الفنانة سمية الخشاب مؤخرًا مع مطرب المهرجانات الشهير عمر كمال، في أغنية جديدة بعنوان “أوعدك” تم طرحها قبل أسابيع على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وذلك العمل الذي تعرض لانتقادات لاذعة، ولعل أبرزها فارق السن بينهما.

وعلم “القاهرة 24” من مصادر خاصة أن نجاح أغنية “أوعدك” لم يكتمل بسبب نشوب خلافات بين كل من مطرب المهرجانات الشهير عمر كمال والفنانة سمية الخشاب، وذلك بسبب عدم التزامها ببنود عقد التعاون على هذا العمل، وتحكمها في نسب المشاهدات التي تأتي على الأغنية وأرباحها.

وتابعت المصادر أن سمية الخشاب علاقتها انقطعت تمامًا بمطرب المهرجانات فور طرح الأغنية، كما أنها لم تحاول التواصل معه، مؤكدة أن عمر كمال غضب كثيرًا مما فعلته باعتبارها فنانة لها رصيد كبير من الأعمال الفنية.

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