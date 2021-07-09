تراند الفن: أبو الدهب: طريقة أداء محمد مجلي لاعب المقاولون العرب لا تتناسب مع القلعة البيضاء

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 صباحاً - قال محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن محمد مجلي لاعب وسط نادي المقاولون العرب، لاعب جيد جدًا بالنسبة لذئاب الجبل، لكنه لا يناسب نادي الزمالك.

وقال فى تصريحات تليفزيونية:” الزمالك يسعى إلى تعويض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الذي اقترب من الدوري القطري، لذلك يجب أن يكون البديل على نفس الكفاءة، لكن طريقة آداء محمد مجلي لاعب المقاولون العرب لا تتناسب مع القلعة البيضاء، فأرى أن إمام عاشور ومحمد أشرف روقا أفضل لتعويض رحيل ساسي، بدلًا من التعاقد مع لاعب لن يفيد الفريق.

وأضاف أبو الدهب: اللعب بصفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يختلف كثيرًا عن اللعب بصفوف الأندية الأخرى، وهناك العديد من اللاعبين المميزين في أندية وسط الجدول قد سبق لهم اللعب لقطبي الكرة المصرية ولم يحققوا النجاح المطلوب.

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