تراند الفن: “ثقافة المنيا” تناقش كتاب بعنوان ” دنيا الحشرات النافعة ” بأبو جرج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 صباحاً - ناقش بيت ثقافة أبو جرج كتاب تحت عنوان ” دنيا الحشرات النافعة “، من تأليف الدكتور عز الدين فراج، برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم لزيادة الوعى الثقافي والفكري واقامت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

وفي نفس السياق، نظمت مكتبه الشباب بالروضة ورشة فنية رسم مناظر وتابلوهات فنية من البيئة المحيطة بعنوان “ابراج الحمام ” مع محمود محى الدين.

وكان قد، نظم قصر ثقافة المنيا بنادي الأدب ورشة إبداعية، بحضور نخبة من الشعراء والمبدعين، تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، حيث إدارها القاص سعيد عوض، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لإثراء الحركة الأدبية ولزيادة الوعى الثقافي والفكري، بينما قدم نادى العلوم شرح للتعرف على نموذج لمصادر الطاقة المتجددة والغير متجدده، حاضرها رنا جمال.

ومن ناحية أخري، قدمت فرقة “ملوي” للفنون الشعبية عرض فني يحاكى التراث، وتم عرض تابلوهات غنائية راقصة منها “السحجه، والتحطيب، والشعبيات، وأمانه يامراكبى، والتنورة، والقصب، والفرقة من تدريب محمد شحاته تصميم، وإخراج إسامه عبدالله الملوانى، وذلك بقاعة الفنان الراحل عبدالله محمود الملوانى

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