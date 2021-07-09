تراند الفن: تعرف على 4 آثار جانبية “خطيرة ” لوجبة التونة المعلبة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 صباحاً - صحيفة المرصد: تنتشر وجبة التونة المعلبة في جميع أنحاء العالم وتعتبر من الوجبات السريعة الأكثر شهرة، حيث تقدم جرعة جيدة من الفيتامينات والبروتينات والعناصر المفيدة على رأسها أحماض “أوميغا 3” الدهنية الشهيرة.

وعلى الرغم من فوائد التونة قدمت مجلة “eatthis” المتخصصة بالغذاء والصحة 4 آثار جانبية لتناول التونة المعلبة وصفتها بـ”السرية” والتي تحدث نتيجة تناول كميات مرتفعة من الزئبق الموجودة في هذه الوجبة.

وأوضحت المجلة أن هذه الآثار الجانبية هي:

تأخير نمو الطفل لدى المرأة الحامل

أثناء الحمل عندما يتطور دماغ الجنين، فإنه يمتص العناصر الغذائية بسرعة ويمكن أن يؤثر الزئبق الممتص على عدة عمليات لدى الطفل، منها صعوبات التعلم وتأخر في النمو.

وعند عملية الإرضاع بعد الولادة، يمكن أن تؤدي الجرعات العالية من الزئبق والمواد الكيميائية إلى مشاكل إدراكية مثل الشلل الدماغي والعمى.

آثار خطيرة على الخصوبة

كشفت دراسة واحدة نشرت في عام 2019 أن التعرض الزائد للزئبق يمكن أن يسبب ضعفًا في الوظيفة الإنجابية.

تؤثر على مستويات ضغط الدم

أظهرت الأبحاث أن التعرض للزئبق مرتبط بارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وزيادة خطر الإصابة بالجلطات أو النوبات القلبية، (إقرأ أيضا: دراسة تكشف عن أعراض تظهر قبل 10 سنوات للجلطة الدماغية). ولذلك لابد من ضرورة تنويع وجبات الأسماك وليس حصرها في الوجبات المعلبة فقط خصوصا وجبة التونة.

الزئبق الزائد قد يسبب فقدان بعض الحواس الأساسية

كميات الزئبق الكبيرة قد تسبب مشاكل خطيرة جدا لدى البعض، مثل فقدان الذاكرة وقدرات التفكير لدى البالغين. بالإضافة إلى ذلك، قد يصاب الأشخاص بالارتعاش وتنميل الأطراف.