تراند الفن: أطعمة تساعد على فقدان دهون البطن

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يعاني الكثير من الناس من الدهون المتراكمة حول منطقة البطن، ولأن التمارين الرياضية لا يفضلها الكثيرين، إليك أفضل الأطعمة للتخلص من الكرش بشكل طبيعي.

الزبادي

يحتوي الزبادي غير المحلى على البروبيوتيك مما يساعد على الهضم، ويساهم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

الكينوا

هي من الحبوب الخالية من الغلوتين، كما تحتوي على البروتين والألياف، ومن الممكن أن تصبح بديلا للأرز والمكرونة.

اللوز

يحتوي اللوز على البروتين والألياف، بالإضافة إلى المواد غير المشبعة الأحادية، حيت تساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم.

الفاصولياء

تعتبر الفاصوليا من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، وهي مصدر للألياف والحديد.

البيض

يعد البيض من المصادر المهمة للبروتين، مما يحسن الشعور بالشبع، ويساعد على بناء العضلات للبطن، مما يعطي بطن مسطحة.

السلمون

السلمون والتونة مصدر مهم للبروتين، كما يحتوي على أحماض الأوميجا 3، وتعمل على تنظيم الهضم وتنظيم السكر في الدم.

السبانخ

السبانخ من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، والتي تحتوي على الألياف والكالسيوم.

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