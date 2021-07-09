تراند الفن: نقابة محامي البحيرة تعلق العمل مع نيابة بندر ومركز بكفر الدوار احتجاجًا على تجاوز وكيل نيابة في حق زميلهم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 صباحاً - في خطوة احتجاجية لمجلس نقابة المحامين بشمال البحيرة، على واقعة تجاوز أحد وكلاء نيابة مركز كفر الدوار في حق أحد المحامين أثناء حضوره مع موكله، فقرر مجلس نقابة محامي شمال البحيرة تعليق العمل والتعامل مع نيابة بندر ومركز كفر الدوار، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 10 يوليو الجاري لحين الانتهاء من المشكلة، وانتهاء التحقيقات من قبل المحامي العام لنيابات شمال دمنهور.

كما قرر مجلس نقابة المحامين وفقا لبيان أصدره بسبب تلك الواقعة، انتقال أعضاء مجلس النقابة لحضور التحقيقات الخاصة بهذه المشكلة مع المحامي، وانعقاد دائم لمجلس النقابة لحين انتهاء المشكلة بالطريقة والشكل الذي يرتضيه المحامون، وفي حالة عدم حل المشكلة بالطريقة التي تليق بالمحامين ومهنة المحاماة فإن المجلس منعقد لإصدار قرارات أخري تصعيدية لحين انتهاء التحقيقات.

وشهدت محكمة كفر الدوار شمال محافظة البحيرة، توافد عدد كبير من المحامين على مبنى المحكمة، للتضامن مع زميلهم احتجاجا على تعامل أحد وكلاء نيابة مركز كفر الدوار مع أحد المحامين بتجاوز أثناء حضوره مع موكله.

وأكد المحامون حدوث تجاوز من عضو نيابة مركز كفر الدوار على أحد المحامين، أعقبه تحريض لحرس النيابة بالتعدي على بعض محامي كفر الدوار المتواجدين في الانتظار آنذاك، وعلى إثرها تقدم المحامون بشكوي للمستشار رئيس نيابة كفر الدوار للتحقيق في الواقعة.

هذا وقد توافد أعضاء مجلس نقابة شمال البحيرة نقيبا وأعضاء، لمقر محكمة كفر الدوار للتضامن مع زميلهم المحامي، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأعلن عبد المنعم عودة، نقيب محامي شمال البحيرة، خلال لقائه مع المحامين بتعليق العمل بالدوائر المدنية بمركز ومدينة كفر الدوار غدا السبت، احتجاجا على التجاوز في حق زميلهم.

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