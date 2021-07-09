تراند الفن: السيسي في جولة تفقدية بالدراجة صباح اليوم بمدينة العلمين الجديدة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 صباحاً - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بالدراجة صباح اليوم الجمعة، بمدينة العلمين الجديدة.

واُلتقط مقطع فيديو للرئيس وهو يقود دراجته الهوائية، بينما لوح برد التحية لبعض المواطنين.

وفي سياق آخر أكد الرئيس السيسي، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتسع للجميع دون تمييز أو تفرقة، في ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمواطنة.

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