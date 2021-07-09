تراند الفن: كوريا الجنوبية تناقش الموافقة على مفاعل جديد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تعقد لجنة الأمن والسلامة النووية في كوريا الجنوبية اجتماعا اليوم الجمعة، لمناقشة منح رخصة تشغيل للمفاعل شين هانول رقم 1 النووي وفقا لتقرير لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن التقرير أمس الخميس أن ذلك يأتي بعد أن أخفقت الهيئة المنظمة للطاقة النووية بكوريا الجنوبية في اتخاذ قرار بهذا الشأن في اجتماع عقد في 11 يونيو الماضي، وتم تأجيل عمليات المفاعل النووي بعد الانتهاء من بنائه في أبريل من العام الماضي.

وذكرت صحيفة تشوسون إلبو أن العمليات التجارية للمفاعل سوف تبدأ في مارس، حتى لو وافقت الهيئة المنظمة على الترخيص لبدء العمليات في اجتماع 9 يوليو، ومن شأن التأخير أن يتسبب في تكاليف لا تقل عن 540 مليار وون.

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