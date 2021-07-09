تراند الفن: غلق وتشميع محل للزيوت ومطعم ومخزن للملابس بالدقي حفاظا علي سلامه المواطنين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وحلها علي الفور.

وفي ذلك الإطار قام حي الدقي اليوم تحت اشراف اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي بغلق وتشميع محل تغير زيوت ومطعم في شارع أبو بكر الصديق لإدارتهم دون ترخيص

كما تم رصد تغير استخدام شقه سكنيه وتحويلها إلى مخزن ملابس واقمشه، وذلك في شارع الطائف وتم اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع للمحافظة علي آمن وسلامه قاطني العقار.

وقامت الحملة بإزالة الحواجز الحديدية من شارع عمان والطائف مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية للمخالفين من تحرير محاضر تالف اسفلت واشغال للطريق العام.

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