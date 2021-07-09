تراند الفن: خسرت لقب أجمل وجه بسبب المايوه.. 15 معلومة عن الفنانة هاجر أحمد بعد عقد قرانها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تحتفل الفنانة الشابة هاجر أحمد بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد صاحب معرض السيارات Voss Exotic، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور عائلي، وعدد من نجوم الفن على رأسهم حمادة هلال والفنانة عبير منير، والفنان والإعلامي خالد منصور وزوجته وأولاده، وعمرو جمال، لاعب النادي الأهلي السابق.

وتألقت هاجر أحمد في عقد قرانها، مرتدية جمبسوت باللون اوف وايت وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ولم تتكلف في وضع المكياج.

ويستعرض “القاهرة 24” في السطور التالية أبرز المعلومات عن هاجر أحمد

-تبلغ من العمر 27 عامًا إذ أنها من مواليد 28 فبراير 1994.

-درست علم النفس بكلية الآداب، ثم التحقت بمعهد فنون مسرحية قسم إخراج وتمثيل وكانت الأولى على دفعتها.

-وخلال درساتها بالمعهد قدمت مجموعة من المسرحيات، ومن بينها عرض “كاسك يا وطن”.

– كانت بداية مشوارها الفني عام 2013 من خلال مشاركتها في مسلسل “ألف سلامة”.

-فازت بلقب Miss Eco Egypt الخاصة للترويج السياحي والبيئي في 2016.

– في نفس العام نالت لقب الوصيفة الأولى في مسابقة “ميس إيكو إيجيبت إنترناشونال”.

– مثلت مصر في مسابقة “أجمل وجه في العالم” في أمريكا، وخسرت اللقب.

-كشفت سر خسارتها لقب ” أجمل وجه في العالم”، مؤكدة أن رفضها ارتداء المايوه البيكيني في عرض خاص تسبب في انخفاض تقييمها من لجنة التحكيم.

-من الأعمال التي شاركت فيها: “كيد الحموات، نوايا بريئة، المغني، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، ربع رومي”

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