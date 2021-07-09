تراند الفن: ضبط 36 محضرًا متنوعًا وتحريز مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 صباحاً - شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس المدينة، حملة تفتيشية مكبرة علي نطاق المدينة بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات والمخابز والصيدليات، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بالمنيا والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك، لضبط الأسواق ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد رشاد سكرتير رئيس المدينة، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير 36 محضرًا متنوعا عبارة عن 16 محضرا لعدم ارتداء الكمامة، و 18 محضرا لعدم وجود شهادات صحية، عدد 2 محضر إحراز 45 كجم جبن فلاحي غير صالحة ومنتهيه الصلاحية بجانب 25 كجم دقيق وخالة ورده فاسده “، مشيرًا أن تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رشاد في بيان له، أن الحملات مستمرة بشكل مكثف بالأسواق لضبطها ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى إزالة كافة الاشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لتيسير الحركة المرورية للمركبات والمواطنين.

وكان قد، واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، متابعته الدورية والمستمرة لجهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ الحملات التموينية لمتابعة الحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، ومتابعة مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.

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