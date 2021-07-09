تراند الفن: فتاة مصرية شهيرة تثير الجدل بعد إعلان زفافها على كلب أسود!

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏60 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة

صحيفة المرصد: نشرت البلوغر المصرية، هبة مبروك ، صور لها مع كلب وهي ترتدي فستان الزفاف ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت البلوغر المصرية على الصور قائلة: “: «ظل كلب ولا ظل.. كملوا انتوا الباقي»، وتقصد بكلامها المثل الشهير: «ظل راجل ولا ظل حائط».

وتعرضت الفتاة لانتقادات لاذعة. فيما حاولت تبرير موقفها قائلة: «أن الصور كانت مجرد جلسة تصوير عادية وليس زواجا من الكلب».

وفي أول تحرك قانوني ضد البلوغر المصرية، هبة مبروك، تقدم المحامي، أيمن محفوظ، ببلاغ ضدها، واعتبر في بلاغه أن ما فعلته هو «إهانة لكل الجنس البشري رجالا ونساء».

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