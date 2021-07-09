تراند الفن: مكة المكرمة تستعد لموسم الحج بتجنيد أكثر من 15 ألف موظف وعامل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 صباحاً - استعدت مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، لاستقبال موسم الحج للعام الهجري 1442، وميلاديا 2021، بتجنيد أكثر من 15 ألف موظف وعامل لتنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأكدت المدينة جاهزية جميع قطاعاتها وإداراتها وبلدياتها الفرعية ومراكزها الخدمية لأداء خطة أعمال موسم الحج لهذا العام، مشيرة إلى تكثيف جميع طاقاتها البشرية والمادية مدعومة بفرق مساندة من بعض القطاعات والبلديات والأمن العام والمجاهدون مع تجهيز أسطول كبير من المعدات والآليات، وتسخير جميع الإمكانات اللازمة استعدادا لتقديم أعلى المستويات في الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام.

ولفت حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، إلى تجهيز عدد من الفرق واللجان لمراقبة الأسواق والمحال الغذائية والمطاعم على مدار الساعة، ويصل عدد هذه المحال أكثر من 12 ألفا، تشمل البقالات والمطاعم والكافتيريات وصوالين الحلاقة والمغاسل والمخابز وغيرها، مؤكدة أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية والرقابة البيطرية للكشف أية حالات وبائية بين الحيوانات ولضمان سلامة اللحوم المقدمة.

وجهزت المدينة، 95 مركزا على الأقل من متعهدي الإعاشة وتوزيع فرق صحية ميدانية لمتابعة حفظ وتخزين وتسخين الوجبات للحجاج، ومتابعة مدى التزام مقدمي الخدمات بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية وسحب عينات وإرسالها لمختبر الأمانة لعمل التحاليل اللازمة للتأكد من سلامة الأغذية.

وستؤمن سلطات المدينة الحج صحيا من خلال توفير 67 سيارة إسعاف و25 سيارة مبردة و28 معدة مختلفة.

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