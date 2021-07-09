تراند الفن: تقلا شمعون ونجوم عرب في مسابقة جديدة لاكتشاف المواهب عبر الانترنت

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 صباحاً - يشارك العديد من الفنانين العرب في لجان تحكيم مسابقة جديدة عبر الانترنت لاكتشاف المواهب تحمل عنوان Omneeyat Loves Talent.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة التمثيل من تقلا شمعون، طوني فرج الله، ميشال حوراني، رولا كرم، أما لجنة تحكيم مسابقة الغناء تضم ليا مخول، سعيد سعيد، ألبرت م. كارتر، ومازي، وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الكوميديا من أحمد أحمد، داني أبوجوده، علي السيد.

المسابقة تطلقها منصة أمنيات، وستبدأ لجان التحكيم الثلاثة مهمتها في البحث عن مواهب المستقبل في مجالات الغناء والتمثيل والكوميديا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتتيح المسابقة فرصة المشاركة لجميع المواهب بعمر 16 عامًا فما فوق، ومن المقرر أن يقدمهم الفنان جاد بو كرم المعروف باسم “أو ماي جاد”.

أما عن كيفية المشاركة المسابقة فيسلتزم التسجيل عبر الانترنت، حيث يرسل المشارك تجربة الأداء الخاصة به، من خلال مقطع مصوّر تتراوح مدته بين 2 و3 دقائق ويتضمّن أغنية أو مشهد سينمائي أو مونولوج أو فقرة كوميدية من اختياره، وفي حال الموافقة وتخطي اختبارات الأداء، سينتقل المشارك إلى مرحلة التصفيات للوصول إلى الجولتين نصف النهائية والنهائية.

وتتعدد جوائز مسابقة Omneeyat Loves Talent المقدمة للفائزين ما بين حضور ورشة عمل في الأكاديمية اللبنانية للسينما، والمشاركة في عروض كوميدية في دبي ولوس أنجلوس، إضافةً إلى إنتاج فيديوهات موسيقية وإطلاق حملات علاقات عامة وغيرها الكثير. وستتضمن كل جولة تحديًا خاصًا تم تصميمه لاختبار إمكانات المتسابقين ومهاراتهم وموهبتهم، وتزداد صعوبة الاختبارات مع تقدّم مراحل المسابقة.

لجنة التحكيم المتخصصة ستشرف على جميع الجولات الـ3 وعلى تقييم المتسابقين، حيث يتم احتسابها مع تصويت الجمهور لتحديد المتأهلين في كل مرحلة، مع الإعلان عن أسمائهم مباشرةً على التلفاز وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى تتويج فائز واحد عن كل فئة.

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