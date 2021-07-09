تراند الفن: رد فعل مفاجئ من أهالي نجران تجاه مقيم سوداني مطالب بدفع دية قدرها 112 ألف ريال

صحيفة المرصد : نجح أهل منطقة نجران في فك أزمة مقيم سوداني يعيش بالمنطقة منذ 37 عاماً، حيث صدر بحق ابنه حكماً قضائياً بدفع دية قدرها 112 ألف ريال بعدما دهس مقيماً مصرياً فجمعوا له المبلغ بالكامل في أقل من 48 ساعة.

وقال المقيم السوداني “أبو حسين” -وفقاً للوطن” أن ابنه ويدعى “ياسر” دهس قبل عامين وافدا مصريا بدون عمد في منطقة نجران، لينال عقابه وتم إخراجه بالكفالة، وصدر الحكم وتم تسديد المبلغ في حساب وزارة العدل من قبل أهالي منطقة نجران.

من جانبه أضاف صاحب المبادرة حسين آل منصور أبو حسين أن السوداني عاش بينهم 37 سنة والجميع يعرفه، فقام بنشر حادث ابنه ياسر بحسابه بتوتير.

وأشار إلى أنه وجد تفاعلًا كبيرًا من أهالي المنطقة، وخلال 48 ساعة تم اكتمال المبلغ وتسديد الدية بالكامل