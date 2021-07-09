- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن 43 دقيقة مضت المرصد 22 زيارة
صحيفة المرصد : نجح أهل منطقة نجران في فك أزمة مقيم سوداني يعيش بالمنطقة منذ 37 عاماً، حيث صدر بحق ابنه حكماً قضائياً بدفع دية قدرها 112 ألف ريال بعدما دهس مقيماً مصرياً فجمعوا له المبلغ بالكامل في أقل من 48 ساعة.
وقال المقيم السوداني “أبو حسين” -وفقاً للوطن” أن ابنه ويدعى “ياسر” دهس قبل عامين وافدا مصريا بدون عمد في منطقة نجران، لينال عقابه وتم إخراجه بالكفالة، وصدر الحكم وتم تسديد المبلغ في حساب وزارة العدل من قبل أهالي منطقة نجران.
من جانبه أضاف صاحب المبادرة حسين آل منصور أبو حسين أن السوداني عاش بينهم 37 سنة والجميع يعرفه، فقام بنشر حادث ابنه ياسر بحسابه بتوتير.
وأشار إلى أنه وجد تفاعلًا كبيرًا من أهالي المنطقة، وخلال 48 ساعة تم اكتمال المبلغ وتسديد الدية بالكامل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رد فعل مفاجئ من أهالي نجران تجاه مقيم سوداني مطالب بدفع دية قدرها 112 ألف ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.