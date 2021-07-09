تراند الفن: من بينها الاستحمام بماء بارد.. تعرف على طرق بسيطة لجعل الجسم رطبًا في الصيف

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 صباحاً - الصيف هو الموسم الذي نفرط فيه في استهلاك عصير الليمون والآيس كريم، وعندما يصبح المناخ شديد الحرارة في العديد من المناطق، يؤدي إلى مشاكل خطيرة، إلى جانب التسبب في الجفاف الشديد، وهو يترك الكثيرين يعانون من مشاكل صحية مثل حروق الشمس.

وقد وضع مركز للسيطرة على الأمراض والوفيات، عدة طرق تجعل الجسم رطبا لأطول فترة ممكنة خلال فصل الصيف، كالتالي:-

• تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من المياه، مثل الخيار، والكرفس، والفجل، والطماطم، والقرنبيط، والفلفل، والبطيخ، والبروكلي، والسبانخ، والفراولة، والجريب فروت، حيث أن عدد قليل من الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء التي تتكون من90% من ماء.

• عدم الإفراط من الشمروبات التالية: القهوة والمشروبات الغازية السكرية والبيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية القوية، وكذلك عصير الليمون والشاي الحلو ومشروبات الطاقة والعصائر والحليب، فهي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والمواد الأخرى التي تسبب فقدان الأنسجة للماء.

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