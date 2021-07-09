تراند الفن: تطورات جديدة بشأن الحالة للفنانة الكويتية انتصار الشراح.. وإجراء “مهم” للعلاج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏18 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: تغادر الفنانة الكويتية انتصار الشراح الكويت إلى العاصمة البريطانية لندن لتبدأ رحلة علاجها في مستشفى Royal Free Hospital.

وقال مازن التميمي زوج الفنانة انتصار الشراح أنهم حصلوا على الموافقة لعلاجها في مستشفى «Royal Free» في العاصمة البريطانية لندن، في 13 من شهر يوليو الجاري، بحسب ما ذكره في صحيفة “الراي”.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من إجراءات السفر، وسوف يرافق زوجته اثنان من الأبناء هما «سالم» و«دلال»، مرجحًا ألا تقل الفترة العلاجية عن 6 شهور، لكونها تحتاج إلى المزيد من الفحوصات وإعادة تأهيل وغسيل الكلى.

وكانت الفنانة انتصار الشراح قد انتقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بعد مضاعفات صحية تعرضت لها على خلفية خضوعها لعملية جراحية أجرتها لاستئصال تقرحات في المعدة.

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