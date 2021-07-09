تراند الفن: الأحد.. “شباب الأعمال” تستضيف وزيرة التعاون لمناقشة تأثير التمويل التنموي علي قطاع الأعمال

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 صباحاً - تستضيف الجمعية المصرية لشباب الأعمال، يوم الأحد المقبل الموافق 11 مايو الجاري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في ندوة عبر تطبيق zoom، لمناقشة “تاثير التمويل التنموي علي نمو قطاع الأعمال في مصر “، حيث يأتي اللقاء في إطار الخدمات التي تقدمها الجمعية المصرية لشباب الأعمال لأعضائها.

وأشارت الجمعية في بيان لها، أن الندوة تستعرض جهود القطاعين الخاص والحكومي دعم التمويل التنموي وخلق شراكة حقيقية بين كافة الأطراف، بالإضافة إلي أن اللقاء يأتي في إطار حرص الجمعية علي التواصل المستمر مع المسئولين الحكوميين ووزارة التعاون الدولي، وبحث فرص الشراكة معها علي المستوي القريب والبعيد.

وكشفت “شباب الأعمال”، أنها تضع نصب أعينها كافة المحاور الاقتصادية في مجالات مختلفة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال شراكة أعضائها كممثلين في العديد من القطاعات الصناعية والتنموية المختلفة، فيما يدير الندوة جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس بسام الشنواني الأمين العام وفادي إسماعيل عضو لجنة الاستشارات بالجمعية.

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