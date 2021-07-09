تراند الفن: خطة تفصيلية عن استثمارات كل محافظة.. وزارة التخطيط تقدم “خطة المواطن”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 صباحاً - تقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، “ خطة المواطن” لجميع محافظات مصر، والتي تقدم معلومات مفصلة عن الاستثمارات من الدولة لكل لمحافظة، ونطاق توزيعها على القطاعات المختلفة.

وتنفرد الخدمة بعرض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، لمساعدة المواطن على متابعة المشروعات التي يريدها وإشراكه في المنظومة.

وتقدم الوزارة خريطة توضيحية بها كل محافظة، وبالضغط يمكن تحميل الخطة الخاصة بمحافظتك، من هنـــــــــــــــــــــــا.

وحول خطة الاستثمارات الموجهة لمحافظة القاهرة، بلغت 46.5 مليار جنيه، مما يعادل زيادة بنسبة 41 % عن خطة العام المالي 2019- 2020.

وأوضحت الوثيقة أن أهم المستهدفات التنموية في خطة 2020-2021 لمحافظة القاهرة، توجيه نحو 9.1 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوجيه 1.244 مليون جنيه لخدمات الكهرباء.

وحول خطة الاستثمارات الموجهة لمحافظة الجيزة، (6.30 مليار جنيه)، مما يعادل زيادة بنسبة 6.29 %عن خطة 2019- 2020.

وأوضحت الوثيقة أن أهم المستهدفات التنموية في خطة 2020- 2021، توجيه نحو 9.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.



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