تراند الفن: بالأسماء.. 12 مرشحا في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أعلن الدكتور أحمد قطري، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة البحيرة، والمقرر إجراءها في شهر أكتوبر المقبل، عن تقدم 12 مرشحا منهم 6 مرشحين لمقعدي على مستوي أكثر من 15 سنة، و6 مرشحين لمقعدي على مستوى تحت 15 سنة.

ويتنافس على مقعدي مستوي أكثر من 15 سنة كل من الأطباء: محمد مرسي محمد، طلبة عبد الباسط هواش، نوح سعد نوح، أحمد ادم أحمد، محمد فضل بربش، عبداللطيف خطاب محمد، بينما يتنافس على مقعدي مستوى تحت 15 سنة الأطباء: عبد العزيز عبد ربه يوسف، محمد خالد أبو النور، فوزي محمد عمر، توفيق ظريف عبدالله بولس، محمد السيد الصعيدي، محمود شعبان الغنام.

كما يشار إلى أن الأطباء فوق مستوي أكثر من 15 سنة المنتهي دورتهم الانتخابية داخل مجلس نقابة الأطباء الحالي هما: الدكتور أحمد ادم، والدكتور نوح سعد، وسيخوضان الانتخابات لدورة ثانية، بينما لم يتقدم الأطباء تحت 15 سنة المنتهي دورتهم الانتخابية وهما: الدكتور حسام عيسى، والدكتورة سناء صبري.

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