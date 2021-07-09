تراند الفن: بدعم وتوجيهات الرئيس السيسي.. تواصل مبادرة “كلنا واحد” فعالياتها في جميع أنحاء الجمهورية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 صباحاً - تواصل وزارة الداخلية، جهودها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، بدعم وتوجيهات القيادة السياسية، لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية بجميع أنحاء الجمهورية وذلك بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك 2021.

يأتي ذلك استمرارًا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني، من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المُواطنين، وذلك بالتنسيق مع كُبرى الشركات والمُوردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع المُختلفة بأسعار مُخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وهو الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تُلبي كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المُتبعة للوقاية من انتشار فيروس “كورونا” المستجد والحد من تداعياته.

وواصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثامنة عشر من مبادرة “كلنا واحد”، والتي أُطلقت منذ الاثنين 28/6/2021، بالتنسيق مع مُختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مُستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع “غذائية استراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية”، ومستلزمات طبية وقائية بجودة عالية وأسعار مُخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تيسيرًا على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع عدد 19 من السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان – هايبر وان – سبينيس – كارفور – أولاد رجب – عبدالله العثيم – الفرجانى – هايبر الشرق – خير بلدنا – إكسيبشن – الراية – المحلاوى – هايبر الشرقية – هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة – كازيون – أوسكار – العابد- أسواق فتح الله)، بإجمالي 755 فرعًا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مُخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40 % وذلك في جميع المنافذ والسرادقات المُوضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات التجارية الكبرى والمُوردين وإنشاء عدد 7 شوادر بالميادين الرئيسية بمحافظات: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، لعرض وبيع الأضاحي الحية بكافة أنواعها، وذلك بأسعار مُخفضّة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%.

من جانبها تُشارك منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مُخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يُعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمُساهمة في تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمُستلزمات الأساسية، والاستجابة لمُتطلباتهم بما يُرسّخ الدور المجتمعي للوزارة، ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

هذا وتم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة، لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مُختلف الأفرع.

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