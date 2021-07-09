تراند الفن: “التضامن”: 31 ألف متطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 صباحاً - قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يتم تدريب القيادات الطلابية على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطي المخدرات وأنواعها وتأثيراتها وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، كما يتم اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية جديدة ويتم تأهيل هؤلاء الطلاب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالية وكافة فاعليات وأنشطة الصندوق.

وتابع مساعد وزيرة التضامن، أن معسكر تدريب الضي أطلقه الصندوق بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان؛ لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب بكافة المحافظات، تحت شعار: “سفراء التطوع .. أنت أقوى من المخدرات”، يهدف الى إعداد الشباب، من حيث الخطط والبرامج ووضع حلول للمشكلات وكيفية العمل المجتمعي ببرامج التوعية المختلفة عن أضرار تعاطى المخدرات، كما أن هذا المعسكر يعد بداية لإعداد سلسلة من المعسكرات التدريبية لاستهداف 1000 قيادة شبابية جديدة لينضموا ضمن المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان والبالغ عددهم حاليًا نحو 31 ألف متطوع‪.

وأضاف، أنه يتم تدريب الشباب على كيفية إدارة العمل التطوعي، وكذلك كيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطي المخدرات وتنفيذها؛ بهدف إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030 .

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