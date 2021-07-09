تراند الفن: محكمة النقض تقضي ببطلان الحكم الصادر ضد ميناء دمياط المقام من شركة ديبكو الكويتية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أسدلت مساء الخميس، المحكمة العليا برئاسة المستشار نبيل صادق، الستار علي واحدة من أهم القضايا الاقتصادية، حيث قضت المحكمة في الطعن رقم 1968 لسنة 91 ق بنقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وقضت ببطلان حكم التحكيم الصادر تحت مظلة غرفة التجارة الدولية (ICC) ، المقام من الشركة الكويتية دمياط الدولية للمواني (ديبكو) ضد هيئة ميناء دمياط.

وصرح الدكتور هاني سري الدين قائلا: ” حكم تاريخي في واحده من أهم القضايا الاقتصادية، حيث تشرف مكتبنا بتمثيل هيئه ميناء دمياط في هذه القضية التي استمرت لمده 5 سنوات وشهدت عدة جولات قانونيه انتهت بهذا الحكم لصالح ميناء دمياط “.

وأضاف الدكتور هاني سري الدين رئيس مكتب سري الدين وشركاه مستشارون قانونيون ” تحترم الحكومة المصرية تعهداتها وترحب وتفتح أيديها للاستثمارات الأجنبية الجدية وتحافظ علي حقوق المستثمرين بنفس قدر محافظتها علي حقوقها الوطنية”.

وتعلق النزاع الذي استمر 5 سنوات بإخلال الشركة الكويتية ديبكو بالتزاماتها التعاقدية مع هيئه ميناء دمياط والمنصوص عليها في عقد الامتياز المبرم (بتاريخ 8/5/2006) لإنشاء وتشغيل محطة حاويات بميناء دمياط على مساحة حوالي مليون متر مربع، وفشلها في تمويل المشروع، ووضع التصميمات وتنفيذ أعمال الحفر والتكريك الأساسي للحوض وبناء وتجهيز وتشغيل وإدارة المحطة وإنشاء محطة الحاويات الجديدة.

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