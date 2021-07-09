تراند الفن: الكشف عن أفضل الخضروات التي تساعد في فقدان الوزن

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 صباحاً - صحيفة المرصد : تعتبر الخضروات من أكثر المواد الغذائية فعالية في تخفيض الوزن لمحتواها المنخفض من السعرات الحرارية. وكشفت خبيرتا التغذية كاتي كوفال ولونيلي فريمان الفرق بين الخضار النيئة والمطبوخة.

الخضار النيئة

وتشير الخبيرتان في حديث لموقع PopSugar ، إلى أن الخضار النيئة تحتوي على سعرات حرارية أقل من الخضروات التي خضعت لمعالجة حرارية. كما أنها غنية بفيتامينات مجموعة B و فيتامين C، مع أن هذا ليس له تأثير كبير من ناحية فائدتها في تخفيض الوزن. وفقاً لموقع “روسيا اليوم”

وتقول كوفال، “لذلك يمكن للشخص أن يتناول الخضروات بالشكل الذي يفضله”.

الخضروات التي تساعد في فقدان الوزن

وتضيف، عند الرغبة بالتخلص من الوزن الزائد تفيد كثيرا الخضروات المحتوية على اقل نسبة من النشاء – البروكلي، الخضروات الورقية، الفلفل، الجزر، الخس، الطماطم، الكوسا، القرنبيط، وهذه الخضروات تحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بالبطاطا أو الذرة.

تجنب طهوها بالزيت

وتشير الخبيرة محذرة، إلى أنه لتجنب زيادة السعرات الحرارية لا ينبغي طهو الخضار بالزيت أو تناولها مع الجبن أو منتجات الألبان. ويمكن استخدام الخل أو عصير الليمون لتتبيل السلطة ، وإضافة أعشاب وتوابل معينة لتحسين مذاقها حسب الرغبة.

ونصحت فريمان، بتناول خمس وجبات من الخضروات في اليوم، أو اللجوء إلى مبدأ 5050 أي نصف وجبة الطعام تكون من خضار خالية من النشاء. وتضيف، لا تحتوي جميع الخضار على الفيتامينات والمعادن اللازمة، لذلك يجب تناول خضروات مختلفة الألوان.