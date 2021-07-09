تراند الفن: حبس مقاول ضُبط بحوزته أسلحة وذخيرة دون تراخيص بالعاشر من رمضان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أصدرت نيابة العاشر من رمضان، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قرارًا بحبس مقاول، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري وآخر أبيض، وذخيرة حية، وذلك دون تراخيص من الجهات المختصة.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بتمكن قوة أمنية بقيادة النقيب هشام نجم، معاون مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبرئاسة الرائد محمد أسامة، رئيس المباحث، وإشراف العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، من ضبط المدعو “م.ح.ع” 31 سنة، مقاول، مُقيم بمدينة العاشر من رمضان، متلبسًا بحيازة سلاح ناري “طبنجة 9 مللي” وخزنتين وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وسلاح أبيض “مطواة” ومبلغ من المال.

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون تراخيص.

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