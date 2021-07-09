تراند الفن: ننشر تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفني بمختلف التخصصات بالجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 صباحاً - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أمس ، تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ حيث تم تحديد 218 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة.



وننشر تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفنى بمختلف التخصصات ” تجاري وصناعي وزراعي وفندقي ومتقدم وتكنولوجي “على أن يتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية .

وفيما يتعلق بالمدارس الصناعية بنظام الخمس سنوات، اعتمد محافظ الجيزة، 265 درجة للمدرسة الفنية المتقدمة بالحي 4 بمدينة 6 أكتوبر، و 220 درجة لمدرسة البرمبل المتقدمة بأطفيح، وذلك للنظام العام.

أما عن المدارس التطبيقية (صناعي)، فقد حدد محافظ الجيزة 210 درجات لأكاديمية الفنون التكنولوجية التطبيقية و230 درجة لـ6 أكتوبر التكنولوجية التطبيقية “غبور” وهي بنظام الثلاث سنوات.

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