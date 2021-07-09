تراند الفن: كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تنظم “ويبينار” عن المقام العراقي بين الأصالة والمعاصرة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تنظم لجنة العلاقات الثقافية، بكلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان ويبينار بعنوان “المقام العراقي بين الأصالة والمعاصرة”، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور كرم ملاك عميد الكلية، وإشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويحاضر في الويبينار سفير المقام العراقي الدكتور حسين الأعظمي، ويدير اللقاء الدكتور عاطف عبد الحميد عميد كلية التربية الموسيقية الأسبق.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة على أهمية هذه الملتقيات العلمية والأكاديمية في تحقيق التبادل الثقافي وتبادل الخبرات وزيادة المعارف والاستماع إلى آراء المتخصصين في كافة المجالات، ولا سيما لدور الموسيقى الهام في الارتقاء بالنفس ورفع الذوق العام.

أوضح الدكتور كرم ملاك، عميد الكلية أن هدف الويبينار هو التعرف على المقام العراقي التي اجتاز طريقًا طويلًا من النمو والارتقاء حتى بلغ هذه المكانة الفكرية والجمالية والفنية العالية منطلقًا من الأساس الفطري والعفوي لانعكاسات البيئة.

وقالت الدكتورة شرين عبد اللطيف بدر، وكيل الكلية أن الويبينار يتضمن شرح لماهية المقام العراقي، وجمالياته وطرق آدائه مابين الأصالة والمعاصرة.

هذا ويبدأ فعاليات الويبينار في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021، عبر تطبيق زووم.

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