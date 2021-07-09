فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أكدت الفنانة نادية مصطفي أن الشائعات التي تم تداولها علي بعض المواقع

الإخبارية عن وفاة الفنان هاني شاكر غير صحيحة.

و نشرت نادية مصطفي صورة لـ هاني شاكر من داخل العناية المركزة قائلة

:” أصدقائى وحبايبى أحب اطمنكوا أن أخى أمير الغناء العربى هانى

شاكر بخير، وحالته أحسن كتير من الصبح، وهيبقى تحت الملاحظة إن شاء الله، وممنوع عنه

الزيارة، وطبعاً بيشكر كل اللى سألوا عنه».

في سياق متصل اعتذر الفنان هاني شاكر عن الحفل الغنائي

الذي كان سيقدمه مساء أمس في دار الأوبرا في رسالة قال فيها : ” «بعتذر عن حفلتي

النهاردة في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وتستمتعوا بالأغاني، بس ضربات قلبي مش متظبطة،

وبعمل دلوقتي تحاليل وفحوصات، والدكتور قال لي إني لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة،

وكان نفسي أبقى معاكم، وإن شاء الله نعوضها في حفلة جاية».

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر تعرض لأزمة صحية مفاجأة أمس تم نقله علي

أثرها إلي المستشفي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المصريون وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حقيقة وفاة الفنان هاني شاكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.