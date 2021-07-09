تراند الفن: السياحة تعلن موعد افتتاح المنفذ الثاني لمصنع المستنسخات الأثرية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،

إن افتتاح هذا المنفذ يأتي في إطار إستراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة

وتعزيز الاستفادة من التراث الحضاري والأثري العريق الذي تزخر وتتميز به الدولة المصرية،

بما يلبي الاحتياجات السياحية والاقتصادية ذات المردود الإيجابي والثقافي الفريد والهوية

المصرية، بالإضافة إلى تنمية الموارد المادية للوزارة وبالتالي زيادة الدخل القومي،

والذي علي أساسه تم إنشاء أول مصنع المستنسخات الأثرية في مصر والشرق الأوسط بالتعاون

مع شركة “كنوز مصر للنماذج الأثرية” وقيام وزير السياحة والآثار بافتتاحه

في مارس الماضي.

يأتي ذلك استعدادا للافتتاح الوشيك حسبما أعلن وزيري، لافتا إلي

أن فريق العمل بالمتحف المصري بالتحرير يعكف على الانتهاء من التجهيزات النهائية لمنفذ

بيع المستنسخات الأثرية؛ ليكون بذلك ثاني منفذ لشركة كنوز بعد المنفذ الأول الذي تم

افتتاحه في أبريل الماضي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حسب البيان

الذي تلقت ” المصريون ” نسخة منه.

وقال اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة “كنوز

مصر للنماذج الأثرية”، أن هذا المنفذ تم إقامته عند ممر الخروج بالمتحف، ليكون

محط التقاء جميع الزائرين بعد الانتهاء من جولتهم الأثرية، مشيرًا إلى أن توقيتات عمل

المنفذ سوف تكون خلال ساعات عمل المتحف .

وأضاف انه وفقا للخطة المقررة سوف يتم افتتاح منافذ بيع رسمية

لهذه المستنسخات في كافة المحافظات والمتاحف والأسواق في القريب العاجل بما يساهم في

تشجيع الصناعة المصرية.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية في مارس

الماضي ليكون أول مصنع للمستنسخات الأثرية في مصر والشرق الأوسط. وتبلغ المساحة الكلية

له حوالي ١٠ آلاف متر مربع، كما أنه مجهز بأعلى وسائل التكنولوجيا وأحدث الماكينات

المتخصصة، والتي تشمل خطوط إنتاج يدوية ومميكنة لسبك المعادن لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات

من المشغولات المعدنية، وخط للأخشاب والنجارة لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، وخط للقوالب

لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج والنحت والطباعة والرسم و التلوين

منها إنتاج زجاج ملون وطباعة التيشرتات، بالإضافة إلى قاعة عرض للمستنسخات التي يتم

إنتاجها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السياحة تعلن موعد افتتاح المنفذ الثاني لمصنع المستنسخات الأثرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.