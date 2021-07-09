تراند الفن: وفد طالبان في موسكو: 85% من أراضي أفغانستان تحت سيطرتنا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يعقد وفد حركة طالبان مؤتمرًا صحفيًا بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، وقال أحد المشاركين بالوفد: “لن نسمح لداعش بالتمدد في أفغانستان وسنحاربه”، وفقا لـ “العربية”.

وتابع متحدث وفد حركة طالبان كلامه قائلا: “85% من أراضي أفغانستان تحت سيطرتنا”، موضحًا أن طالبان ستحمي عمل المنظمات الدولية، مطالبًا إياها مواصلة عملها الإنساني بشكل طبيعي في أفغانستان.

وأشار إلى أن حركة طالبان ستعمل على مشاركة العرقيات كافة في الحكومة الأفغانية المقبلة.

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