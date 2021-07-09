تراند الفن: زي النهاردة.. إيطاليا تتغلب على فرنسا وتخطف لقب كأس العالم بعد “نطحة” زيدان (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 11:09 صباحاً - يُوافق اليوم الجمعة، الذكرى الخامسة عشر، على فوز المنتخب الإيطالي ببطولة كأس العالم 2006، بعد المباراة التاريخية أمام نظيره الفرنسي، والتي انتهت بركلات الجزاء الترجيحية.

ودخل الأتزوري المباراة، بعد الفوز على الماكينات الألمانية في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين، فيما صعدت كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان إلى الدور ذاته، بعد التغلب على البرتغال بهدف نظيف.

وشهدت المباراة ندية وإثارة كبيرة، حيث افتتح زين الدين زيدان التسجيل في الدقيقة 7 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يعدل ماتيرازي مرتكب ركلة الجزاء، النتيجة للطليان، بعد 12 دقيقة عن طريق رأسية متقنة.

اللقطة الأبرز في المباراة، هي طرد النجم زين الدين زيدان، بعد واقعة “النطح” الشهيرة، التي وجهها للمدافع الإيطالي ماتيرازي، في الأشواط الإضافية للمباراة، ليذهب زيدان، وتذهب معه أحلام التتويج الثاني للديوك.

امتدت المباراة للأشواط الإضافية، ثم ركلات الجزاء، التي ابتسمت للطليان بعد الفوز بنتيجة 5-3، في أعقاب إهدار النجم تريزيجيه ركلة جزاء حرم بها منتخب بلاده من التتويج.

واستطاع المنتخب الإيطالي، الثأر من نظيره الفرنسي، الذي حرمه من التتويج ببطولة يورو 2000، ليسجل اللقب الرابع في بطولة كأس العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.