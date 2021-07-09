فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو لحظة وصول الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفل غنائي، ضمن ”حفلات الرياض“ التي تنظمها شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه. وشاركت عجرم، جمهورها عبر حسابها في موقع إنستغرام، مقطع فيديو وثق لحظة وصولها المملكة، مستعرضة طريقة استقبالها والورود التي كانت في انتظارها داخل الفندق. وكتبت نانسي عجرم، تعليقا على الفيديو قائلة: ”كل الحب والشكر على استقبالكن الحلو والدافي.. بحبكن كتير وناطرة شوفكن بكرة ونسهر كلنا سوا #حفلات_الرياض“. ومن المقرر أن يقام الحفل في فندق ”فورسيزون الرياض“، اليوم الجمعة، وذلك بعد قرار المملكة بعودة الفعاليات الترفيهية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، وفقا لبروتوكول هيئة الترفيه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لحظة وصول نانسي عجرم المملكة لإحياء حفل غنائي اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.