تراند الفن: “القوى العاملة”: بدء اختبارات المدربين للتدريب المجاني

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بدء اختبارات المدربين غدًا السبت، وحتى استيفاء العدد المطلوب للتدريب المجاني على 5 برامج مُتخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات، وحاسبات)، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجي قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018، 2019، 2020)، وذلك تمهيدًا لإعدادهم كمدربين، والبدء في التدريب المجاني أونلاين.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم فتح باب التقدم أونلاين لمن يرغب في الالتحاق بتلك الاختبارات من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي:

http://trmom.manpower.gov.eg

وقال سعفان، إنه في إطار في خطة الوزارة لتطوير برامج التدريب المهني والعمل على ابتكار برامج جديدة تتواكب مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، ومن خلال التعاون بين الوزارة وشركة “هواوي للتكنولوجيا مصر”، وتنفيذًا لمُذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة بشأن تدعيم رؤية مصر للتحول الرقمي، يتم البدء في اختبارات المدربين، وتمنح تلك الدورات شهادة دولية مُعتمدة، وذلك على خمس برامج مُتخصصة.

وأوضح أن الوزارة بصدد عقد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لاستهداف تدريب ما يقرب من 40 ألف خريج، مشيرًا إلى أن شركة “هواوي مصر” من خلال برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة تحت مسمى “بنك المواهب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “ITB “ICT Talent Bank، تسعى لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات، بهدف الدفع بطاقات بشرية قادرة على مُواكبة التطور التكنولوجي لسوق العمل المصري والعالمي.

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