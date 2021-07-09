تراند الفن: Halfway there: Suns beat Bucks for 2-0 lead in NBA Finals

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 11:09 صباحاً - 1 / 3 Phoenix Suns guard Devin Booker moves in for a basket against the Milwaukee Bucks during Game 2 of the 2021 NBA Finals at Phoenix Suns Arena. (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports) 2 / 3 Phoenix Suns guard Devin Booker shoots against Milwaukee Bucks center Brook Lopez during Game 2 of the 2021 NBA Finals at Phoenix Suns Arena. (Joe Camporeale-USA TODAY Sports) 3 / 3 Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo dunks for a basket ahead of Phoenix Suns center Deandre Ayton during Game 2 of the 2021 NBA Finals at Phoenix Suns Arena. (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

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