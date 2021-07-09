تراند الفن: خبير: إجبار إثيوبيا على تفريغ المياه المحتجزة أمام بحيرة سد النهضة مشروط بأمر واحد

صحيفة المرصد : قال أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية، هاني سويلم، إن إثيوبيا يمكنها تفريغ كميات المياه التي احتجزتها خلال الفترة الماضية في بحيرة سد النهضة، إذا تعرضت لضغوط.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “90 دقيقة” أن إثيوبيا لا تزال غير قادرة على حجز المياه وفق الجدول المخطط، سواء للعام الماضي أو العام الجاري، مشيرا إلى أن مصر تتفاوض على الملء والتشغيل طويل الأمد، للمحافظة على حقوقها المائية، وفقاً لصحيفة الشروق المصرية.

وأشار إلى أن إثيوبيا تدعي أن الملء الحالي يندرج ضمن جدول يضم أربع مراحل، وأن مصر وافقت عليه، مؤكدا أن هذه المزاعم عبارة عن تسريبات إثيوبية وغير صحيحة على الإطلاق.