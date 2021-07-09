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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 53 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : قال أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية، هاني سويلم، إن إثيوبيا يمكنها تفريغ كميات المياه التي احتجزتها خلال الفترة الماضية في بحيرة سد النهضة، إذا تعرضت لضغوط.
وأضاف في تصريحات لبرنامج “90 دقيقة” أن إثيوبيا لا تزال غير قادرة على حجز المياه وفق الجدول المخطط، سواء للعام الماضي أو العام الجاري، مشيرا إلى أن مصر تتفاوض على الملء والتشغيل طويل الأمد، للمحافظة على حقوقها المائية، وفقاً لصحيفة الشروق المصرية.
وأشار إلى أن إثيوبيا تدعي أن الملء الحالي يندرج ضمن جدول يضم أربع مراحل، وأن مصر وافقت عليه، مؤكدا أن هذه المزاعم عبارة عن تسريبات إثيوبية وغير صحيحة على الإطلاق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خبير: إجبار إثيوبيا على تفريغ المياه المحتجزة أمام بحيرة سد النهضة مشروط بأمر واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.