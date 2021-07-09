تراند الفن: رسميًا.. ميلان يعلن تجديد عقد دافيد كالابريا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أعلن نادي ميلان الإيطالي، بشكل رسمي تجديد تعاقده مع المدافع دافيد كالابريا، ليواصل مشواره مع الفريق حتى عام 2025.

ونشر الروسونيري في بيان رسمي على الموقع الإلكتروني: “يسر نادي إيه سي ميلان الإعلان عن تجديد عقد دافيد كالابريا حتى 30 يونيو 2025”.

وأضاف: “ولد في عام 1996 ووصل إلى ميلان في سن العاشرة، ظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في مايو 2015، وبعد 151 مباراة وسجل 5 أهداف في 7 مواسم قضاها مع الفريق الأول، سيستمر في ارتداء قميص روسونيري”.

جدير بالذكر أن كالابريا من خريجي نادي ميلان ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2015، وخاض معهم 151 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 9، وقيمته السوقية 25 مليون يورو وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”.

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