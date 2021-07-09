تراند الفن: ليفاندوفسكي يلعب كرة القدم مع الأطفال في الشارع (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 11:09 صباحاً - نشر المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني الذي يقضي إجازة في إيطاليا مع أسرته، مقاطع فيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء اللعب في الشارع مع الأطفال.

وتعرض ليفاندوفسكي رفقة منتخب بولندا إلى هزيمة قاسية على يد نظيره السويد، ضمن منافسات كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مُنافسات ختام دور المجموعات من البطولة.

وبكى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بعد توديع منتخب بلاده بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” وذلك بعد تذيلهم المجموعة في دور المجموعات.

يذكر أن رابطة الدوري الألماني، أعلنت يوم 25 يونيو رسميًا جدول مباريات وموعد انطلاق مسابقة الدوري الموسم الجديد 202/ 2022، حيث يواجه فريق بايرن ميونخ نظيره بوروسيا مونشجلادباخ – 13 أغسطس.

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