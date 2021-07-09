تراند الفن: الأمن الروسي يعتقل شابًا منتميًا لـ “داعش” خطط لتنفيذ هجوم إرهابي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 11:09 صباحاً - تمكنت قوات الأمن الروسي بالعاصمة موسكو، اليوم الجمعة، من اعتقال شخص ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية، وفقًا لما أعلنته لجنة التحقيقات الروسية.

وصرحت أولغا فرادي، المتحدثة باسم الإدارة العامة للجنة التحقيقات في مقاطعة موسكو، اليوم، أن الموقوف شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، من مواطني إحدى الدول المجاورة، مشيرة إلى أنه أثناء وجوده في مقاطعة موسكو انضم من تلقاء نفسه إلى “داعش”.

وأشارت المتحدثة إلى أن المتهم في يونيو الماضي وضع خطة لارتكاب عمل إرهابي في المقاطعة وحصل على المعدات والأدوات والأجهزة المطلوبة لتصنيع مواد متفجرة، لكن هذا المخطط تم إحباطه بفضل التنسيق والتعاون بين لجنة التحقيقات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن الفدرالية والحرس الروسي.

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