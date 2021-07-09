نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير تصل ل 70% اليوم على الجوال والشاشات لمدة أسبوع في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية في السعودية، في المملكة العربية السعودية توجد مكتبات جرير التجارية التي توفر للشعب السعودي الكثير من العروض والخدمات المميزة بشكل يومي، كما أنها توفر دائماً لديها الأدوات والأجهزة التي يبحث عنها الجميع وتقدم للعملاء في أحسن صورة وبأفضل جودة، هذه المكتبات التجارية تعرض دائماً جميع الأجهزة الحديثة وتوفيرها بأفضل الأسعار على الإطلاق، وتقوم أيضاً بتقديم العروض بشكل يومي على جميع أقسامها.
عروض جرير الأسبوعية
خصومات مكتبات جرير في السعودية تقوم مكتبات جرير بتقديم العروض الخاصة بها للشعب السعودي على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ومن خلاله تتم الكثير من عمليات الشراء، حيث يتم أيضاً توصيل الكثير من الطالبات خارج المملكة، كما أنها تعرض لديها قسم خاص بالأدوات المكتبية والأدوات المدرسية وتوفره بمختلف الأدوات التي يحتاج إليها الطلاب.
تخفيضات جرير الأسبوعية
العروض الأسبوعية في تنزيلات مكتبات جرير:
- عروض جرير اليوم هاتف سامسونج جالكسي سعة 128 جيجا بايت جالكسي اس 20 الترا هاتف ابيض داكن اللون بلغ سعر الهاتف 3299 ريال سعودي بدلاً من 5039 ريال سعودي.
- خصومات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 20 ألترا سعة 128 جيجا بايت هاتف رمادي اللون كاميرا مربعة 4 كاميرا بلغ سعر الهاتف 3299 ريال سعودي بدلاً من سعر 5039 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 20 ألترا سعة 128 جيجابايت أسود اللون كاميرا عمودية بلغ سعر الهاتف 3299 ريال سعودي بدلاً من سعر 5039 ريال سعودي.
- هاتف برتقالي اللون جالكسي زد فولد سعة الهاتف 256 جيجا بايت بلغ سعر الهاتف 6199 ريال سعودي بدلاً من سعر 7999 ريال سعودي.
- هاتف أسود اللون سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجابايت مزدوج بلغ سعر الهاتف 6199 ريال سعودي بدلاً من سعر 7999 ريال سعودي
- هاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف آي مينا اللون سعة الهاتف 128 جيجا بايت بلغ سعر الهاتف 2299 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- هاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف أي سعة 128 جيجا بايت هاتف اسود داكن اللون بلغ سعر الهاتف 2299 ريال سعودي.
- هاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف أي سعة 128 جيجا بايت وردي فاتح اللون بلغ سعر الهاتف 2299 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
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